تبوك 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، عن مواعيد القبول والتسجيل في برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للفصل التدريبي الأول من العام القادم 1444 هـ، في البرامج الصباحية والمسائية.وأبانت "الإدارة" بأن مواعيد التسجيل ستكون اعتباراً من 25 وحتى 29 / 12 / 1443هـ، لبرامج الدبلوم بالكليات التقنية للبنين والبنات، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية، فيما سيتم فتح باب التسجيل في البرامج المسائية لدرجتي الدبلوم والبكالوريس، والمقررات التكميلية (مسارات) من 18-29 / 12 / 1443هـ، داعيةً الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب، مبينةً أن التسجيل سيكون عبر البوابة الإلكترونية للقبول "قبولي" بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.//انتهى//10:35ت م0033