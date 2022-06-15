سكاكا 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، التقرير الخاص بأعمال جمعية ابن القيم.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية ابن القيم الخيرية عبيد بن عبيدالله الجلال يرافقه المدير التنفيذي وعدد من مسؤولي الجمعية.وتضمن التقرير ما حققته الجمعية لعام 2021م، وأبرز ما تم إنجازه، إضافةً إلى الشراكات المجتمعية التي تم تحقيقها والجاري تنفيذها، كما اشتمل التقرير على البرامج والمبادرات التي أقامتها الجمعية.ونوه سموه بما تضمنه التقرير من أعمال إيجابية للجمعية واستهدافها للفئات الأكثر حاجة وتقديم كل ما يكفل لهم سبل الراحة والحياة الكريمة، مشيرًا سموه أن ذلك مما يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي ويرسخ قيم الخير التي أكدت عليها القيادة الرشيدة -حفظها الله-.وأعرب سموه في نهاية اللقاء عن تمنياته لمنسوبي الجمعية التوفيق والنجاح في أعمالهم.// انتهى //10:46ت م0034