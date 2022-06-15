القاهرة 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام بلاده بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ التي تعد إحدى أذرع الدولة لتحقيق التنمية في البلاد.وأشارت إلى تأكيد وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، خلال لقائه مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد مصطفى، على موقف بلاده الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية، بما فيه حقها الأصيل في استغلال مواردها الطبيعية وسيادتها على تلك الموارد.وتابعت صحف الأربعاء الاجتماعات السنوية الـ "٢٩" للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "إفريكسيمبنك"، التي تبدأ أعمالها في القاهرة اليوم، بمشاركة وفود نحو 50 دولة أفريقية.وسلطّت الضوء على تحذير وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من لجوء حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى القيام بتنفيذ مشاريع ومخططات استعمارية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في القدس.ولفتت صحف القاهرة الانتباه إلى تحذير برنامج الأغذية العالمي من أن جنوب السودان يواجه أسوأ مجاعة منذ استقلاله، مشيرة إلى الحاجة بشكل طارئ إلى 426 مليون دولار لتجنب حدوث كارثة غذائية في البلاد.// انتهى //10:52ت م0036