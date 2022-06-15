جدة 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسدشن معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، بمقر الجامعة أمس، دليل خصائص الخريجين العامة أحد مشاريع وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، الذي يهدف إلى رفع مرونة وكفاءة البرامج التعليمية بالجامعة لتواكب متطلبات أسواق العمل ، وذلك بعد اكتمال مرحلة المواءمات للبرامج التعليمية والأنشطة الطلابية الجامعية مع خصائص الخريجين العامة، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم الحياني، ووكيل الجامعة للدراسات العليا الدكتور أمين بن يوسف نعمان.وشاهد الحضور عرضًا مرئيًا يوضح مراحل تنفيذ المشروع من عام 2018 حتى عام 2022، شملت مرحلة تطوير الخصائص العامة 2018-2020، ثم مراحل المواءمات 2020-2022 لبرامج الدراسات العليا وبرامج البكالوريوس وبرامج الدبلومات والأنشطة الطلابية الجامعية، وطرق تقويم خصائص الخريجين العامة التي تم اعتمادها بالجامعة وقائمة القطاعات المشاركة في تنفيذ المشروع، كما تم استعراض فيديو تسويقي مرئي لخريجي جامعة الملك عبدالعزيز الذي يوضح المواصفات العامة لخريجي الجامعة.وأوضح معالي رئيس الجامعة أن مشروع خصائص الخريجين يصب في تطوير جودة مخرجات الجامعة وتحقيق هدف ثقة أرباب العمل بخريجي الجامعة، وتأهيل الطلبة خلال رحلتهم التعليمية حتى تخرجهم، بالإضافة لتدريبهم على المهارات المطلوبة لسوق العمل، مؤكداً أهمية تشارك وتنسيق الجهود بين قطاعات الجامعة على تنفيذ عمليات المواءمة والقياس المستمرة، عن طريق تشارك القطاعات المختلفة بدءاً بالبرامج التعليمية بمختلف مستوياتها ووصولاً بالأنشطة اللامنهجية التي تقدمها العمادات والمراكز المساندة، مقدماً شكره لجميع فرق العمل واللجان الذين أسهموا في صياغة دليل خصائص الخريجين العامة بجامعة الملك عبدالعزيز.وفي الختام كرّم معاليه المشاركين واللجنة الإشرافية لتطوير خصائص الخريجين العامة بالجامعة.// انتهى //11:41ت م0057