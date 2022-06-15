الدمام 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسأطلقت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة بوكالة الاستثمار وتنمية الإيرادات الملف الرقمي المحدث لأهم الفرص الاستثمارية الدائمة والمؤقتة بالمنطقة، وذلك لإشراك المستثمرين ورواد الأعمال في صناعة الاستثمارات البلدية وتطوير منظومة الاستثمار بالتماشي مع رؤية المملكة 2030م.واشتمل الملف على طرح مراكز ترفيهية وسياحية ولأول مرة لوحات إعلانية على الحافلات وسيارات الأجرة والمباني تحت الإنشاء أو الترميم والأراضي البيضاء ومجموعة من الحدائق والمنتزهات ومواقع استثمارية متنوعة، إضافة إلى نبذة عن أهم مزايا لائحة الاستثمارات من حيث المدد التي تصل إلى 50 سنة وفترات الإعفاء لدعم المستثمرين التي تصل إلى 10% من مدة العقود، وكذلك خفض الضمانات البنكية لتصبح 25% فقط من قيمة العطاء.وأوضح وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان العرادي، أن الملف يتضمن شرحاً لهذه الفرص ومعلوماتها كالموقع الجغرافي والمساحة والأنشطة المرتبطة بها ومواعيد استلام وفتح المظاريف، وأدلة الاستخدام الخاصة بتطبيق الهواتف الذكية لبوابة الاستثمار البلدي (فرص) وإمكانية استلام وتنزيل كراسة الشروط والمواصفات وتقديم العطاء بشكل إلكتروني وسير إجراءات عمليات الترسية والاستلام والتسليم للموقع بشكل إلكتروني.وأشار إلى أن الملف الرقمي تضمن استبيان رقمي لتقصي آراء ومقترحات وملاحظات المستثمرين ورواد الأعمال، لمشاركتهم ودعمهم ورفع جاذبية استثمارات الأمانة وتعزيز مفهوم الشفافية والتنافسية ومن ذلك إطلاق مركز التميز الاستثماري والذي يتضمن حزمة من الخدمات الخاصة والموجهة للمستثمرين ورواد الأعمال، مؤكداً سعي الأمانة لإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي تحتضن الأنشطة السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية لتحقيق مفهوم أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة خاصة مع توجهات رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على المجتمع الحيوي والوطن الطموح والاقتصاد المزدهر.// انتهى //11:54ت م0060