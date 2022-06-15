جازان 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسقدم مركز طب الأسنان التخصصي بجازان خدماته لـ 11184 مستفيداً في مختلف تخصصات طب الأسنان وذلك خلال الربع الأول من العام 2022م.وبلغ عدد المستفيدين من عيادات طب الأسنان لعلاج الجذور وعصب الأسنان 1779 مستفيداً، ومن عيادات إصلاح الأسنان والعلاج التحفظي 1390 مستفيداً، ومن عيادات جراحة الفم والوجه والفكين 538 مستفيداً.وأضافت أن عدد المستفيدين من عيادات صحة الفم والأسنان بلغ 1630 مستفيداً، إضافة إلى 1801 مستفيد من عيادات تقويم الأسنان، وكذلك 1530 مستفيداً من عيادات طب الأسنان للأطفال و962 مستفيداً من عيادات الاستعاضة السنية، كما بلغ عدد المستفيدين من عيادات أمراض اللثة 381 مستفيداً بالإضافة إلى 1173 مستفيداً من عيادات الأشعة.// انتهى //11:55ت م0061