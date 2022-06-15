نجران 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واساختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران أمس، الملتقى التقني للتوظيف ٢٠٢٢، الذي دشنه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، خلال رعايته حفل خريجي وخريجات منشآت التدريب التقني بالمنطقة.وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار أنه تقدم خلال الملتقى أكثر من ٨٠٠٠ متقدم ومتقدمة للمنافسة على ١٥٦٠ فرصة عمل، مشيراً إلى أن الملتقى شهد العديد من البرامج التدريبية والجلسات الحوارية والاستشارات الوظيفية مع شركاء النجاح من القطاعين الحكومي والخاص.وبيّن أن هذه الملتقيات تأتي تماشياً مع مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لبرامج التحول الوطني ورؤية المملكة ٢٠٣٠م، لإتاحة التواصل المباشر بين الباحث عن العمل من خريجي المنشآت التدريبية وصاحب العمل، والإسهام في توفير أكبر عدد من فرص العمل للخريجين والخريجات لتعزيز توطين مختلف القطاعات، وتعميق وعي الخريجين بمفاهيم البيئة المهنية والقيم التي تتصل بأخلاقيات سوق العمل.//انتهى//11:56ت م0062