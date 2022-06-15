المذنب 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسأنهت بلدية محافظة المذنب التابعة لأمانة منطقة القصيم، أعمالها لمعالجة التشوه البصري بالمحافظة والمواقع التابعة لنطاقها لتحسين المشهد الحضري خلال النصف الأول من هذا العام.وأوضح رئيس بلدية المذنب يوسف بن عبدالله الخليفة أنه جرى صيانة عدد 450 من أعمدة الإنارة التالفة، واستبدال الأرصفة المتهالكة بطول 800 متر مع طلائها، ومعالجة حفر الشوارع والتشققات الإسفلتية بكمية بلغت 3000 متر مكعب، وإزالة 145 سيارة تالفة ومهملة، إضافة إلى رفع المخلفات الإنشائية من داخل الأحياء السكنية والحواجز الخرسانية، في المحافظة والمراكز والهجر التابعة لها بكميات بلغت 60000 طن، كما شملت الجهود أعمال تقليم وتحسين الأشجار والمسطحات الخضراء.وبيّن الخليفة أن البلدية مستمرة في أعمال تحسين المشهد الحضري ومباشرة البلاغات عبر منصة "بلدي"، مؤكداً على أهمية تعاون الجميع في الرفع بالملاحظات عبر المنصة.// انتهى //12:24ت م0064