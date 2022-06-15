الرياض 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسشاركت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، ضمن وفد أعضاء مجلس الأعمال السعودي المغربي، مع عدد من الجهات المختصة بالشأن التجاري والاقتصادي والاستثماري خلال زيارته لمملكة المغرب الشقيقة التي استمرت لمدة 4 أيام، من 12-15 يونيو، لترسيخ العلاقات الاقتصادية الثنائية ودعم التبادل التجاري واستشراف الفرص الاقتصادية ودعم أوجه التعاون بين المملكتين.وعقد الجانب السعودي خلال زيارته للمملكة المغربية العديد من الاجتماعات مع عدد من الجهات العامة وممثلي القطاع الخاص والمهتمين بالشأن التجاري والاقتصادي والاستثماري، حيث ناقش المشاركون آلية التنسيق والتعاون لتعزيز الظروف الملائمة للاستثمار والإسهام في توسيع مجالات التبادل التجاري بين البلدين، وتقوية العلاقات الاقتصادية وتطويرها، بما يدعم تحقيق توجهات رؤية المملكة 2030، من حيث رفع نسبة الصادرات السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية.كما شملت الزيارة اجتماع "الصادرات السعودية" مع رئيس وأعضاء الجمعية المغربية للمصدرين، في مقر الجمعية، ولقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين، لمناقشة الفرص التصديرية والاستثمارية المتاحة وتعزيز الجهود المشتركة نحو تنمية التبادل التجاري، والعمل على تنسيق الجهود وحشد كل الطاقات والقدرات، من القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق أهداف التنمية والتقدم المنشودين، حيث يعد ذلك من ضمن الأهداف الرئيسية "للصادرات السعودية" التي تعمل على تيسير الرحلة الشاملة للمصدرين من خلال تحسين كفاءة بيئة التصدير، عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين وتمكينهم، والارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية لصادرات المملكة وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، ترجمة لرؤية المملكة 2030م، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.// انتهى //12:27ت م0065