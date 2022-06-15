أبها 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسأعلنت الكلية التقنية بأبها عن موعد بدء التسجيل في برنامجي الدبلوم الصباحي والمسائي وبرنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444هـ، حيث سيتم فتح بوابة القبول للدبلوم الصباحي والمسائي لمدة خمسة أيام، بدءاً من يوم الأحد الموافق 1443/12/25هـ، وينتهي يوم الخميس 1443/12/29هـ، كما سيتم فتح بوابة القبول للبكالوريوس المسائي لمدة خمسة أيام، بدءاً من يوم الأحد الموافق 1443/12/18هـ، وينتهي يوم الخميس 1443/12/22هـ.وأوضح عميد الكلية المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان، أن التسجيل سيكون متاحاً عبر "بوابة قبولي" في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.من جانبه بيّن وكيل الكلية للتدريب المهندس سالم الغامدي، أنه سيتم القبول في عددٍ من التخصصات الفنية، في مرحلة الدبلوم في تقنية الحاسب الآلي (تخصص الدعم الفني والبرمجيات) وفي التقنية الإدارية (تخصص الإدارة المكتبية والمحاسبة) والتقنية الكهربائية (تخصص القوى الكهربائية والآلات والمعدات الكهربائية) والتقنية المدنية والمعمارية تخصص المدني والمعماري و المساحة) والتقنية الميكانيكية (تخصص إنتاج) تقنية ميكانيكا السيارات (تخصص ميكانيكا السيارات)، مضيفاً أنه يتم القبول لمرحلة البكالوريوس في قسم تقنية الحاسب الآلي (تخصص دعم أنظمة شبكات الحاسب والبرمجيات) وفي قسم التقنية الإدارية (تخصص الإدارة العامة والمحاسبة) وفي التقنية الكهربائية (تخصص القوى الكهربائية) وفي التقنية المدنية والمعمارية (تخصص التشييد والمساحة) وفي التقنية الميكانيكية (تخصص إنتاج) وفي التقنية ميكانيكا السيارات (تخصص المحركات والمركبات).وأهاب وكيل الكلية بالمتقدمين على ضرورة الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني للقبول الموحد وتحري الدقة في إدخال البيانات وطباعتها، فيما سيُرسَل ترشيح القبول عبر رسائل نصية SMS على أرقام المتقدمين لاستكمال الإجراءات المطلوبة بمقر الكلية، علماً بأنه سيُقبَل المتقدم بعد اجتيازه معايير المفاضلة.// انتهى //12:30ت م0066