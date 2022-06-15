رفحاء 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واستُواصل بلدية طلعة التمياط التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية، تجهيز المرافق العامة استعداداً لاستقبال الإجازة الصيفية، ومنها "متنزه الشلال" على ضفاف طريق الشمال الدولي-40 كلم غرب رفحاء- على مساحة تزيد عن 200,000 ألف متر مربع ويشمل مسطحات خضراء، ومسجداً يخدم المرتادين والمسافرين عبر طريق الشمال الدولي، ومواقف للسيارات تتسع لأكثر من 200 سيارة إضافة لألعاب متنوعة للأطفال، وغيرها من الخدمات الأخرى.ويُعد المتنزه من المشاريع النموذجية التي تُسهم في تعزيز جودة الحياة وأنماطها من خلال ما يقدمه من خدمات تسهم في تحسين نمط الحياة الصحي، إضافة لتهيئة 3 ملاعب لكرة القدم، ومضامير مشاة بطول 5 كيلو مترات طولية، لتعزيز ثقافة المشي لدى أفراد المجتمع كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة، مزودة بـ 20 جهازاً رياضياً لخدمة المرتادين.وبيّنت بلدية طلعة التمياط أن عدد الأشجار المزروعة يزيد عن 10,000 شجرة موزعة داخل المدينة وعلى طريق الشمال الدولي المار بمحاذاة طلعة التمياط.// انتهى //12:35ت م0068