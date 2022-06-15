حائل 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ، دشّن وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المكلف صالح بن صالح المطيري مبادرة دمك حياة للتبرع بالدم المقامة بمنتزه السلام أمس، بمناسبة اليوم العالمي لتكريم المتبرعين بالدم.وتستهدف الحملة نشر ثقافة التبرع بالدم ورفع مستوى التبرع لزيادة المخزون الإستراتيجي، وذلك من خلال الوصول لأماكن المتبرعين وتعزيز ثقافة التبرع بشكل منتظم وتشجيع المبادرات التطوعية، وأهدافها المتمثلة بتعزيز ثقافة التبرع بالدم، وبناء قاعدة متبرعين متزايدة ومنتظمة ودائمة، وسدّ حاجة بنوك الدم داخل المنطقة، إضافة إلى تحسين تجربة المتبرع بشكل مستمر ودائم.// انتهى //12:39ت م0070