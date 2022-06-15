المدينة المنورة 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسنظّم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمنطقة المدينة المنورة لقاءً حوارياً "لمناقشة القضايا والمشكلات المجتمعية بالمنطقة، بحضور عدد من الخبراء والمفكرين والشباب والمهتمين بالشأن العام، في مقر هيئة تطوير المدينة المنورة.ويهدف اللقاء إلى رصد أهم القضايا المجتمعية الراهنة بالمنطقة والتعرف عليها وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية وتقديم أفضل الحلول المقترحة التي تتصدى لهذه المشكلات، حيث يهدف المركز إلى الاستفادة من مخرجات هذه اللقاء لتطوير برامجه ونشاطاته المستقبلية في المنطقة.وناقش اللقاء الذي شارك فيه (24) مشاركاً ومشاركةً أبرز القضايا والمشكلات التي تؤثر على النسيج المجتمعي بين أفراد المجتمع في المنطقة وتحديد الآثار المترتبة عليها، ومفهوم المشاركة المجتمعية، وتقديم أفضل المبادرات للتصدي للمشكلات الاجتماعية في المنطقة.واستعرض المشاركون في اللقاء دور مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في تعزيز قيم التلاحم والتماسك ، وتسليط الضوء على القضايا الاجتماعية.// انتهى //12:40ت م0071