بريدة 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن صندوق القصيم الوقفي سيسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بالمنطقة، التي تنسجم مع أهداف القطاع الوقفي وتتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م بشكل عام لتطوير القطاع غير الربحي وتنويع مصادر دخله.جاء ذلك، بعد أن رأس سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، اجتماع مجلس أمناء صندوق القصيم الوقفي، بحضور محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد الخراشي، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.وأكد سموه على الحرص لإيجاد مسارات استثمارية لصندوق القصيم الوقفي، وإدارة استثماراته وفق رؤية تنظيمية وحوكمة مؤسسية، مشيرًا إلى أن الهدف من تفعيل الجانب الاستثماري تنويع محفظة وقف الصندوق بكفاءة عالية.// انتهى //13:58ت م0091