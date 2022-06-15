عرعر 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسشاركت صحة الحدود الشمالية أمس في المبادرة التطوعية التي تحمل شعار "دمك حياة " والتي نظمتها مؤسسة الديوانية للعمل التطوعي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم.وتمثلت مشاركة الصحة من خلال عيادة التبرع بالدم في عيادة صحة المرأة والطفل ومعرض توعوي، وذلك في مجمع العثيم مول بعرعر، إضافةً إلى مشاركة المختبر الإقليمي بعرعر بعربة التبرع بالدم لتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة.وتهدف المبادرة إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم، وبناء قاعدة متبرعين متزايدة ومنتظمة ودائمة إضافة إلى تشجيع الجميع على هذا العمل الإنساني، وسدّ حاجة بنوك الدم داخل المنطقة، فضلًا عن تحسين تجربة المتبرع بشكل مستمر ودائم.// انتهى //14:00ت م0093