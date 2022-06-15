إسلام آباد 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية الفريق أول نديم رضا اليوم في مكتبه بمقر رئاسة الأركان المشتركة بمدينة راولبندي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأرجنتينية الفريق أول جون مارتين، الذي يزور باكستان حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث الأمور المتعلقة بالتعاون الدفاعي الثنائي، بما فيها الأمن والتبادلات العسكرية والتدريب، إلى جانب مناقشة الوضع الأمني الإقليمي.// انتهى //14:13ت م0094