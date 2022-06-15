جدة 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واستفقد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أمس ، على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن الواصلين لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عبر كونترات الوزارة الموزعة في حرم المطار والتي تقدم خدمات توعوية وعلمية وإلكترونية للحجاج الواصلين .كما تفقد مكاتب الشؤون الإسلامية في حرم المطار، واطلع على محتويات شاشات المكتبة الإلكترونية، من مواد علمية تُوفّر للحجاج إمكانية تحميلها عبر جوالاتهم لمتابعة أعمال الحج، وجميع التعليمات التي يحتاجها الحاج والمعتمر في رحلته حتى ختام المناسك، في إطار الجهود التوعوية والعلمية التي تقدمها الوزارة مواكبة لرؤية المملكة 2030.وحث معاليه المشاركين في خدمات ضيوف الرحمن على بذل مزيد من الجهد في سبيل راحة ضيوف الرحمن الذين يفدون إلى الديار المقدسة، من أجل أداء الركن الخامس من أركان الإسلام , مشيدا بما تقدمه مبادرة "طريق مكة" في التيسير على ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءات قدومهم للمملكة بيسر وسهولة .// انتهى //14:15ت م0095