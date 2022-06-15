الرياض 16 ذوالقعدة 1443 الموافق 15 يونيو 2022 واس.تطلق جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلةً بإدارة الشؤون الرياضية "المخيم الصيفي الرياضي" للموسم الثالث يوم الأحد القادم، حيث يستمر حتى الـ 25 من شهر أغسطس 2022م بمقر نادي الطالبات في الجامعة.ويهدف المخيم إلى تهيئة البيئة الملائمة للمشاركات؛ لتنمية القدرات الرياضية والمهارات، والعمل على تشجيعهنّ ودعمهنّ، واكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها، ويتضمن المخيم الصيفي على الألعاب الجماعية ككرة قدم الصالات، وكرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة الطاولة، والريشة الطائرة، وكرة اليد، إضافةً للألعاب الفردية كالتايكوندو، والجودو، وألعاب القوى، والسهام، إلى جانب التمارين اللياقية البدنية.وتسعى إدارة الشؤون الرياضية من خلال تنظيم هذا المخيم الذي يستهدف الفئة العمرية من 17 - 25 سنة إلى تعزيز الثقافة الرياضية، وتبني أفضل الممارسات العالمية لإعداد بيئة رياضية تنافسية، من خلال الحرص على إطلاق المبادرات والبرامج التي تسهم في تعزيز ممارسة الرياضة على مدار العام لبناء جيل من الرياضيّات .ودعت الجامعة الراغبات بالتسجيل بالمخيم الدخول على الرابط التالي https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHE6pPneGQOWxK6DgZXghPBGdzQgpa0fqScavnAAQMTEtrNA/viewform// انتهى //14:15ت م0097