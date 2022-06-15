نيامي 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسأعلنت وزارة الدفاع النيجرية مقتل 50 مسلحاً أثناء التصدي لهجوم استهدف دورية أمنية بالجنوب الشرقي للنيجر وأسفر عن مقتل 8 أمنيين وإصابة 33 آخرين بجروح.وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أن الهجوم شنته مجموعات مسلحة قدمت على متن "عشرات الدراجات النارية والعربات" واستهدف قوات عسكرية في مدينة "واراو".وأشار البيان إلى أن الهجوم استهدف دورية للأمن المكلفة بتأمين القرى المجاورة" لمدينة "واراو"، الواقعة بالقرب من الحدود مع بوركينافاسو.ويأتي هذا الهجوم بعد أسابيع من شن القوة المختلطة للنيجر ونيجيريا وتشاد والكاميرون ومقر قيادتها الرئيسي في نجامينا هجوما منسقاً في الدول الأربع أسفر عن مقتل أكثر من 100 مسلح.// انتهى //14:18ت م0100