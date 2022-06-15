المدينة المنورة 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واستطلق هيئة الأدب والنشر والترجمة يوم غدٍ، معرض المدينة المنورة للكتاب 2022، في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات والمعارض، والذي سيستمر حتى 25 يونيو الجاري، بمشاركة أكثر من 300 دار نشر.وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان أن المعرض يأتي تعزيزاً لمكانة المدينة المنورة التي تعد منارة فكرية ومركزاً للإشعاع الثقافي على مر القرون، موضحاً أن المعرض سيقدم رحلة متكاملة للقراء في قلب المدينة المنورة.وأوضح علوان أن المدينة المنورة تدشن عرسها الثقافي بحضور مئات دور النشر المحلية والعربية الدولية، ومشاركة مؤسسات وهيئات ثقافية وفكرية، بهدف زيادة الوعي، وتشجيع انتشار المعرفة والكتاب، والإسهام في نهضة الأمم، وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة، والتي سيكون لها أثراً بليغاً في الارتقاء بجودة الحياة.ويضم معرض المدينة المنورة للكتاب برنامج ثقافي ثري يتضمن أكثر من 80 فعالية، بمشاركة نخبة من المتحدثين من داخل المملكة وخارجها، حيث يشارك المثقفون والمؤرخون والأدباء في جلسات حوارية وندوات وأمسيات شعرية وورش عمل، إضافةً إلى عرض مسرحي، وفعاليات متنوعة تستمر على مدى 10 أيام.يذكر أن معرض المدينة المنورة للكتاب يشكل منصةً لدور النشر لعرض نتاجها في الحقول المعرفية كافة، حيث يفتح أبوابه يومياً طيلة فترة انعقاده من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 11 مساءً، باستثناء يوم الجمعة من الساعة 2 ظهراً حتى الساعة 11 مساءً.// انتهى //14:20ت م0101