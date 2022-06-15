عرعر 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم، الشيخ خالد بن عبدالله العضيدان، بمناسبة تعيينه رئيساً لفرع النيابة العامة بالمنطقة.وأشار سموه إلى التطوير الدائم والمتسارع الذي تشهده المنظومة العدلية بجميع عناصرها ومن ذلك النيابة العامة، منوهاً بما يحظى به جهاز النيابة العامة من متابعة ودعم مباشر من القيادة الحكيمة -أيدها الله- , متمنياً للعضيدان التوفيق في مهام عمله الجديد.// انتهى //14:20ت م0102