المدينة المنورة 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واستمكّن فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة من تصحيح شكل الجمجمة لطفلة تبلغ من العمر شهرين ونصف، حيث وصلت الطفلة إلى قسم الطوارئ بمستشفى النساء والولادة والأطفال بالمدينة الطبية وهي في حالة حرجة نتيجة تعظم الدروز الباكر "الالتحام المبكر بشكل طبيعي لعظام الجمجمة".وقام الفريق الطبي بعد عمل الفحوصات اللازمة، بإجراء عملية تصحيح وإعادة بناء الجمجمة بالمنظار الجراحي (رأب القحف)، حيث تكلّلت العملية بالنجاح -ولله الحمد-.// انتهى //14:32ت م0105