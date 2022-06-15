الرياض 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسافتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار اليوم، الملحقية التجارية السعودية في اليونان، بمشاركة الملحق التجاري من الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالعزيز بن محمد الغيث، حيث باشر مهام أعماله.وأكد وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية لشؤون القطاع الخاص والتمثيل الدولي مشعل بن مقبل المقبل أن إنشاء ملحقية تجارية في اليونان يأتي امتدادًا لتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة وجمهورية اليونان، ورغبةً في توسيع نطاق التعاون والعمل المشترك بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية اليونان ما يفوق 5 مليارات ريال لعام 2021م.وبيّن المقبل أن من إسهامات افتتاح ملحقية تجارية هو تطوير وتنمية العلاقات التجارية الثنائية من خلال الإسهام في تمكين نفاذ الصادرات السعودية للخارج، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، للارتقاء بحجم التبادل التجاري وتمكين الشراكات التجارية للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تتولى الإشراف على الملحقيات التجارية، ويبلغ عدد الملحقيات التجارية القائمة 20 ملحقية تجارية.// انتهى //15:22ت م0116