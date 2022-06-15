عرعر 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسنظمت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية أمس، ورشة عمل تعريفية بـ "تصوير الستل لايف" ضمن برنامج المساء الفوتوغرافي، بحضور عدد من مصوري ومصورات المنطقة، وذلك بمقر الجمعية.وتناولت الورشة محاور: أهمية توزيع الإضاءة، والتكوين الصحيح، وطريقة استخدام فوكسات متعددة، ومعالجة النتائج , إضافةً إلى التطبيق العملي، واستعراض نماذج فوتوغرافية.// انتهى //15:28ت م0119