ثقافي / ثقافة وفنون الشمالية تنظم ورشة "تصوير الستل لايف"
الأربعاء 1443/11/16 هـ الموافق 2022/06/15 م واس
عرعر 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واس
نظمت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية أمس، ورشة عمل تعريفية بـ "تصوير الستل لايف" ضمن برنامج المساء الفوتوغرافي، بحضور عدد من مصوري ومصورات المنطقة، وذلك بمقر الجمعية.
وتناولت الورشة محاور: أهمية توزيع الإضاءة، والتكوين الصحيح، وطريقة استخدام فوكسات متعددة، ومعالجة النتائج , إضافةً إلى التطبيق العملي، واستعراض نماذج فوتوغرافية.
// انتهى //
15:28ت م
0119