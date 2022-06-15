الرياض 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسوقع المعهد الملكي للفنون التقليدية اليوم مذكرة تفاهم مع مكتبة الملك فهد الوطنية في مقر المعهد بالرياض، بحضور المدير العام للمعهد الملكي للفنون التقليدية المكلف الدكتورة سوزان بنت محمد اليحيى، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية المكلف الدكتور منصور بن عبد الله الزامل.وتهدف الاتفاقية إلى إثراء الفنون التقليدية، والحفاظ على النتاج الفكري الوطني من خلال دعم برامج المعهد التعليمية، وتنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة في مجالات التنمية والتواصل، إضافةً إلى تعزيز أوجه التعاون في تأسيس مكتبة المعهد الملكي للفنون التقليدية، وتبادل المصادر والبيانات، وتطوير المبادرات المعرفية الوطنية والمجتمعية.// انتهى //15:32ت م0122