القاهرة 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسعُقِد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط بحضور وزراء الدول الأعضاء الدائمين وممثلي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ومفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي.وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري الرئيس المناوب للمنتدى المهندس طارق الملا، أهمية التحول الطاقي وتبني المنتدى إستراتيجية خفض الانبعاثات والتوسع في مجال إنتاج الهيدروجين، مشيراً إلى أن تنويع مصادر إنتاج الطاقة وتأمين إمداداتها وتعاون الجميع في ذلك يضمن تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي ثم الرفاهية للشعوب.وأضاف أن الاجتماع الحالي ناقش المرحلة الثانية من إستراتيجية المنتدى ورؤيته لصناعة الغاز وزيادة الإنتاج، وكذلك مبادرات خفض الانبعاثات ونزع الكربون في إطار سعيه نحو تحقيق تحول طاقي ونمو مستدام.من جانبها، قالت وزيرة الطاقة القبرصية رئيس الدورة الحالية للمنتدى عبر الفيديوكونفرانس: إن المنتدى يسهم في إيجاد الحلول المناسبة لتأمين الطاقة على المستويين الدولي والإقليمي ودعم وتعزيز إمدادات الغاز وتنمية الاحتياطيات ونقل الإمدادات عبر دول العبور إلى السوق الأوروبي الذي يحتاج لتأمين إمدادات من شرق المتوسط.// انتهى //15:37ت م0123