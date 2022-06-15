الرياض 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسهنأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم " FIFA" جياني إنفانتينو جميع الدول الـ 32 التي تأهلت إلى كأس العالم FIFA قطر 2022.واكتملت قائمة المنتخبات المتأهلة للمونديال أمس بعد فوز كوستاريكا على نيوزيلندا في ملعب الريان بهدف دون مقابل, وقبلها بأربع وعشرين ساعة تغلبت أستراليا على البيرو ( 5 ـ 3 ) بركلات الترجيح في الملعب نفسه.وقال جياني إنفانتينو في تصريح بمناسبة ختام التصفيات: "أصبحنا نعرف المنتخبات الـ 32 التي تأهلت إلى كأس العالم FIFA قطر 2022, مرحباً بجماهير تلك الدول والمشجعين من جميع أرجاء العالم الذين سيأتون إلى الدوحة بعد عدة أشهر.يذكر أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ، ستنطلق يوم 21 نوفمبر بإقامة أربع مباريات, حيث سيلتقي منتخبا السنغال وهولندا في المباراة الافتتاحية للبطولة، بينما يلعب في اليوم نفسه كل من إنجلترا مع إيران، ويلتقي منتخب البلد المضيف قطر مع الإكوادور، فيما يختم لقاء الولايات المتحدة وويلز مواجهات اليوم الأول, وستقام المباراة النهائية على إستاد لوسيل يوم 18 ديسمبر 2022م.ويشارك المنتخب السعودي في المونديال للمرة السادسة في تاريخه، إذ سيلعب في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.// انتهى //15:40ت م0124