مسقط 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف في العاصمة العمانية مسقط اليوم، بصاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان، بحضور الأمين المساعد للشؤون العسكرية اللواء أحمد بن علي حميد آل علي.وجرى خلال الاجتماع تناول مسيرة مجلس التعاون، والعمل على تعزيزها بما يحقق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون، وفقاً لرؤى وتوجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-، كما نُوقِشت العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل العسكري المشترك، التي تعزز مسيرة التعاون العسكري في إطار منظومة مجلس التعاون.// انتهى //15:42ت م0125