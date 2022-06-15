القاهرة 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسبدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثاني عشر للفريق العربي لسلامة الغذاء، الذي تنظمه الجامعة العربية.ورأَس وفد المملكة في الاجتماع مدير إدارة الرصد الغذائي والإنذار السريع بالهيئة العامة لسلامة الغذاء والدواء أحمد بن عمر بن أحمد.وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان اليوم، بأن الاجتماع يناقش على مدى يومين العديد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، أبرزها مبادرة المملكة العربية السعودية لإنشاء الشبكة العربية الإقليمية لاتصالات المخاطر، التي تهدف إلى دعم التواصل بين الجهات الرقابية في العالم العربي وتبادل الخبرات العلمية والعملية المتعلقة بمجال اتصالات المخاطر، كما تعد منصة لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات لتعزيز الحضور العربي على المستوى العالمي.وأضاف البيان أن الاجتماع يبحث مبادرة "الضمان التطوعي من قبل طرف ثالث"، تقدمت بها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، والنظر في إمكان تطبيق تلك المبادرة في الدول العربية مستقبلاً وكيفية الاستفادة منها، فضلاً عن متابعة مستجدات تفعيل المنصة الخاصة بالفريق العربي لسلامة الغذاء.وأشار إلى أن الاجتماع يستعرض أيضًا مسودة البنود المرجعية للفريق العربي لسلامة الغذاء التي تنظم عمل الفريق والمهام المنوط بها وإستراتيجيته واختصاصاته، والنظر في ملاحظات وآراء الدول في إستراتيجية عمل الفريق العربي لسلامة الغذاء (2021 – 2025)؛ تمهيدًا لرفعها إلى لجنة التنفيذ والمتابعة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ثم إقرارها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.// انتهى //15:56ت م0127