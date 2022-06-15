مكة المكرمة 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واساحتفت شركة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا أمس بحجاج ماليزيا من خلال مكتب شؤون الحجاج، حيث جرى خلال الحفل تقديم فيلم وثائقي بعنوان "من كل فج" عن أعمال موسم حج 2019م .والقى رئيس مجلس إدارة الشركة المطوف عدنان مندورة كلمة رحب فيها بعودة الحجاج الماليزيين، مؤكدا أن حكومة المملكة تسعى لتقديم خدمة ذات جودة عالية وتميز للتسهيل على ضيوف الرحمن.وقال: إن مجلس إدارة الشركة وجميع القائمين عليها والعاملين فيها مجندون لخدمة حجاج بيت الله الحرام ويفخرون بهذه الخدمة.من جانبه قدم رئيس مكتب شؤون حجاج ماليزيا داتو سري سيد صالح شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الجهود المبذولة في خدمة الحجاج، مشيدا بالتطورات الملحوظة إثر تحول المؤسسة إلى شركة مما جعلها أكثر تعاونا مع مكاتب ماليزيا، معربا عن أمنياته بموسم حج ناجح.//انتهى //17:05ت م0159