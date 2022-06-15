الرياض 16 ذو القعدة1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسوقعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مذكرة تفاهم مع شركة روشن العقارية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك لإيجاد نواة لآلية عمل مشتركة بين الطرفين، ووضع مبادئ أساسية تسهم في تحقيق التعاون المستقبلي وضمان الأهداف والغايات بين الجانبين، بما يعزز من جودة الحياة ويرتقي بمنظومة النقل ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وقد مثّل الوزارة في توقيع الاتفاقية وكيل الوزارة للتخطيط وتطوير القطاع الدكتور منصور التركي، فيما مثّل شركة روشن العقارية الرئيس التنفيذي للعمليات صباح بركات .وتنص الاتفاقية بين الجانبين على تسهيل التواصل وتوحيد الجهود والتكامل في تنفيذ المبادرات واستكشاف الفرص الواعدة وفتح شتى المجالات للاستثمار، كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تباحث إمكانية مواءمة التكاليف والإستراتيجيات، وتحديد الأولويات ووضع خطط العمل والجداول الزمنية للمبادرات التي تخدم أهداف الطرفين، وتباحث إمكانية تطبيق أنظمة النقل الذكية، إلى جانب بحث إمكانية ربط المشاريع بأنظمة النقل العام المحيطة أو المستقبلية، وإمكانية تضمين المشاريع بالمخطط الإستراتيجي لشبكة النقل لضمان التكامل، إضافةً إلى مباحثة زيادة التفاعل والمواءمة بشأن المبادرات والأهداف بين الجانبين.وتسهم هذه الاتفاقية في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تُعدّ جزءاً لا يتجزّأ من محاور وبرامج رؤية المملكة 2030، وتسعى لاستثمار موقع المملكة الإستراتيجي وترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي يربط قارات العالم الثلاث، حيث تستهدف الإستراتيجية تطوير البنى التحتية وتحسين كفاءة خطوط منظومة النقل، وتحقيق كفاءة الربط وتطوير خدمات النقل العام في المدن، والارتقاء بجودة الحياة والخدمات المقدمة، وتعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاعين العام والخاص.// انتهى //17:06ت م0160