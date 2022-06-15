الرياض 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسيشارك مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية المرتبط تنظيميًا بالمجمع، في معرض المدينة المنورة للكتاب، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة ضمن مبادرة "معارض الكتب"، خلال المدة من 16 إلى 25 يونيو الجاري، في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات.ويشارك المجمع في المعرض بجناح مكون من ثلاثة أقسام محورية تحت مظلته: القسم الأول: يختص بمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية للتعريف ببرامجه ومبادراته المختلفة الهادفة إلى دعم اللغة العربية في المجالات الأربعة التي يستهدفها, وهي: "التخطيط والسياسة اللغوية"، و"الحوسبة اللغوية"، و"البرامج التعليمية"، و"البرامج الثقافية". فيما يضم القسم الثاني: مركز الملك عبدالله للتخطيط والسياسات اللغوية، وهو مرتبط بالمجمع؛ لأجل تسليط الضوء على أهدافه وجهوده في الحفاظ على اللغة العربية ودعمها ونشرها. أما القسم الثالث: فهو مخصص لعرض إصدارات مركز الملك عبدالله للتخطيط والسياسات اللغوية، وذلك ضمن سلسلة من مشاركاته المتنوعة في معارض الكتب الدولية.وتأتي مشاركة المجمع في المعرض لتعزيز مكانة اللغة والثقافة العربيتين، ودعم منظومة المحتوى الثقافي، وإبراز الجهود في مجالات النشر العلمي، والاحتفاء باللغة العربية لدى الجمهور العريض الحريص على المشاركة بفعالية في معارض الكتب، والعناية باللغة العربية ونشر المحتوى العربي وإثرائه.يشار إلى أن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يسعى إلى متابعة سلامة استعمالات اللغة في المجالات كافة، ونشر استخدامها وفق أساليب حديثة ومعايير عالمية معتمدة، من ضمنها: التطبيقات الرقمية لنشر الأبحاث والكتبِ المتخصصة باللغة العربية، واختبارات اللغة ومعاييرها، وتقنيات الذكاء الاصطناعي فيها، بما يسهم في إثراء المحتوى العربي.// انتهى //17:10ت م0165