الباحة 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة اليوم، البرنامج التدريبي" ذكاء الأعمال وصنع القرار" كأحد المبادرات النوعية الرامية لتطوير المهارات القيادية قدمها الدكتور أحمد الخضر، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية علي الغامدي, وبمشاركة عدد من القيادات التعليمية من الإدارة العامة للتعليم وعدد من القيادات الإدارية من الجهات الحكومية بالمنطقة.وتخلل البرنامج إقامة سلسة من البرامج التدريبية والورش التنفيذية، التي تهدف إلى تعزيز منهجية ذكاء الأعمال كأحد أساليب التطوير الإداري، ودعم وتحسين عملية اتخاذ القرارات، خلال قراءة وتحليل البيانات والمعلومات لكافة عناصر بيئة العمل، إضافة إلى تنمية الفكر الإبداعي لمديري الإدارات، ومدهم بالخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع المواقف الإدارية المختلفة .وأكد مدير إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة حسين دماس أن البرنامج التدريبي امتد على مدى يومين كاملين شارك خلاله قرابة 50 متدربا من القيادات التعليمية في الإدارة، مشيراً إلى أن إدارة التدريب والابتعاث قد تبنت هذه المبادرة النوعية لتطوير مهارات وقدرات القيادات الإدارية والتعليمية بغية التطوير المستمر لمهاراتهم بما ينعكس على واقع الإداء بصفة عامة .//انتهى//17:10ت م0166