الدمام 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسشهد الملتقى الأول للمشاركة المجتمعية -الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحت شعار "مشارك" برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية وتستضيفه أمانة المنطقة , إقامة عدد من الدورات وورش العمل المتخصصة التي تستهدف منسوبي ديوان الوزارة وأمانات المناطق .وتناول الملتقى في يومه الثاني مفاهيم الابتكار في العمل التطوعي في الخدمات والمرافق بالقطاع البلدي، ومناقشة مستقبل الأمانات في تطوير خدماتها في مجال التشوهات البصرية التي تسهم في تطوير المدن والحفاظ على مكتسباتها.//انتهى//17:10ت م0167