المدينة المنورة 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واساستعرض الدكتور راسم بدران -أحد أبرز رواد الفكر المعماري العربي المعاصر خلال اللقاء الدوري "معماريون" الذي أقامته أمانة منطقة المدينة المنورة أمس بحضور معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي- عددا من النماذج لمشاريع عمرانية رائدة، وخاصة في منطقة الخليج، من خلال أفكاره التي بدأها في بداية السبعينيات، التي تميزت من حيث الأسلوب المعاصر مع الحفاظ على التقاليد التراثية.وعدّ الدكتور بدران المحافظة على التراث العمراني وسيلة من وسائل التلاحم بين الماضي بأصالته والحاضر بتقنيته، مستعرضاً نماذج إنشائية تمت في القصور التاريخية بمنطقة الرياض جمعت ما بين الفن والإبداع، مبينًا أن اللغة المعمارية لمشاريع المملكة الكبرى تعد نموذجاً حضارياً كبيراً، ستتعاقبه الأجيال وتتعهده بالمحافظة.وشهد اللقاء -الذي حضره عدد من المختصين والمهتمين في مجال العمارة المعاصرة والهندسة المعمارية- عددا من النقاشات حول كيفية تطوير التراث العمراني بصورة معاصرة.يُذكر أن "ملتقى معماريون" -الذي تعقده الأمانة دوريًا بشكل شهري- يهدف إلى بناء علاقة تواصل وحوار مع أفراد المجتمع، وتثقيف وتوعية المجتمع عمرانيًا، وبناء روح التعاون بين المجتمع والمسؤولين في المنطقة .//انتهى//17:11ت م0168