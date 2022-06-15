الدمام 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسيواصل ملتقى المشاركة المجتمعية "مشارك"، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتستضيفه أمانة المنطقة الشرقية على مدى ثلاثة أيام، فعالياته لليوم الثاني، حيث شهد إقامة عدد من الورش والدورات التدريبية، وإبرام مذكرات التفاهم للتعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة.واستهلت أعمال اليوم الثاني بجلسة تناولت إسهامات شركات القطاع الخاص من باب المسؤولية المجتمعية التي قدمها المدير العام لمصادر التوفير في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان رعد أحمد الخليوي، الذي تطرق من خلالها إلى رحلة بناء المساكن ومراحل تطور العمل عليها.فيما ناقشت الجلسة التي تلتها تجربة تشغيل مراكز الأحياء وأهميتها في أنسنة المدن، قدمها الأمين العام لمراكز الأحياء بالمدينة المنورة الدكتور سمير المغامسي.عقب ذلك، قدمت ورقة عمل بعنوان "المنصات الرقمية في ضوء الخدمات المجتمعية"، قدمها مدير إدارة شركاء الأعمال بوكالة التحول الرقمي والمدن الذكية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس مبارك بن سالم العنزي، تحدث فيها عن مدى احتياجات المشاركة المجتمعية في القطاع البلدي.عقب ذلك، تحدث وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمشاركة المجتمعية المهندس أحمد القرعاوي عن المشاركة المجتمعية من خلال ما نُوقِش واستُعرِض ضمن أعمال الملتقى بالإضافة إلى الحديث عن أنماط وأشكال المشاركة المجتمعية المختلفة.كما تطرق الملتقى إلى دور الجامعات الحكومية من خلال ورقة بعنوان "مسؤولية الجامعات الحكومية في دعم البرامج المجتمعية البلدية". واختُتِمت الجلسات باستعراض مبادرة مجسم وطن إحدى مبادرات الفوزان لخدمة المجتمع.وفي نهاية جلسات اليوم الثاني، أبرمت أمانة المنطقة الشرقية مذكرة تفاهم مع شركة شباب مجتمعي الوقفية التابعة لجمعية استدامة للتنمية المستدامة؛ لتعزيز التعاون والعمل المشترك في سبيل الإسهام لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، وإطلاق المبادرات النوعية وخدمة المجتمع، وتعزيز جودة الأعمال والمشاريع في القطاع غير الربحي ورفع كفاءة مخرجاتها، والتوعية ونشر ثقافة التنمية المستدامة، وكذلك اتفاقية أخرى مع شركة معارف، تهدف إلى تحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية من خطط وإستراتيجيات وبرامج، من خلال الشراكة في تعزيز التعاون والعمل المشترك لأهداف التنمية الوطنية، وإطلاق المبادرات النوعية وخدمة المجتمع، والإسهام في تحقيق الإستراتيجية الخاصة والمتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية من خلال تجميل الميادين العامة وأسواق المرافق العامة والمدارس التابعة للشركة.// انتهى //17:32ت م0169