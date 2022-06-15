الدوحة 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضًا بمقدار 104.92 نقاط، أي ما نسبته 0.82%، ليصل إلى 12 ألفًا و626.55 نقطة.وبلغت كمية التداول خلال جلسة اليوم 119 مليونًا و563 ألفًا و633 سهمًا، بقيمة 631 مليونًا و168 ألفًا و33.106 ريالًا، نتيجة تنفيذ 23938 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 9 شركات، بينما انخفضت أسعار 34 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //17:33ت م0170