الرباط 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسوقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والمعهد الوطني للتعليم مدى الحياة (نايل) بجمهورية كوريا الجنوبية في الرباط اليوم مذكرة تفاهم من أجل التعاون الثنائي في إطلاق عدد من المشاريع المشتركة في مجال التعليم مدى الحياة، وتطوير البحوث والمبادرات المتعلقة بهذا الشأن، وتعزيز القيادة والتطوير المهني لأصحاب المصلحة، وتنظيم المؤتمرات الدولية المشتركة، والدورات التدريبية، لضمان إشاعة المعرفة وثقافة التعلم مدى الحياة.وعبّرت كل من الإيسيسكو والمعهد بهذه المناسبة عن ارتياحهما لتدشين هذا التعاون الذي سيسهم في تعزيز قدرات المنظومات التعليمية للدول الأعضاء بالإيسيسكو للتعليم مدى الحياة.كما أكد الجانبان استعدادهما لدعم شراكات بناء مدينة التعلم مدى الحياة، وتوفير وتبادل المعارف الخاصة بتعليم الكبار، وتوفير خدمة ومحتويات الدورات التدريبية المفتوحة عبر الإنترنت.// انتهى //17:50ت م0173