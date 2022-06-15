واشنطن 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالاً هاتفياً برئيس ولايات ميكرونيزيا الموحدة ديفيد بانويلو.وناقش الجانبان سبل دعم وتوثيق العلاقات بين الولايات المتحدة وولايات ميكرونيزيا الموحدة، وتأمين السلام والازدهار في منطقة جزر المحيط الهادئ، إلى جانب بحث سبل ضمان الانتهاء من المفاوضات المتعلقة باتفاق الارتباط الحر بين البلدين بصيغته المعدلة.// انتهى //18:37ت م0186