القاهرة 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسالتقى وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي اليوم برئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي الذي يزور القاهرة حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أسامة عسكر اليوم بنظيره الإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي.وتناول اللقاء عددًا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء العلاقات المتميزة للقوات المسلحة المصرية والإماراتية.// انتهى //18:50ت م0188