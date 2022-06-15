الرياض 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واستأهل المنتخب السعودي إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على منتخب أستراليا بهدفين مقابل لا شيء (2-0) في مباراة نصف النهائي التي أقيمت بالعاصمة الأوزبكية طشقند.وسجل اللاعب حسين العيسى الهدف السعودي الأول عند الدقيقة 20، وأضاف اللاعب أيمن يحيى الهدف الثاني في الدقيقة 72، لينتظر المنتخب السعودي الفائز من مباراة أوزبكستان واليابان بالمباراة النهائية الأحد القادم.// انتهى //19:08ت م0190