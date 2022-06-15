جاكرتا 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسأثنى ضيوف بيت الله الحرام المغادرون من جمهورية إندونيسيا لأداء مناسك حج هذا العام 1443هـ على "مبادرة طريق مكة"، التي أسهمت في تقديم كل ما يخدم المسلمين في الدول المنفذة فيها المبادرة دون عناء في الوقت أو الجهد، وفق أعمال وبرامج قائمة سهلت عملية وإجراءات إنهاء سفرهم إلى المملكة لأداء مناسك الحج.وقدم ضيوف الرحمن المستفيدون من مبادرة طريق مكة في صالة المبادرة بمطار جاكرتا شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقدمانه من خدمات جليلة لضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي، التي تسهل وتيسر أداء مناسك الحج والعمرة بأمن وسلامة وطمأنينة."واس" التقت بعدد من ضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة في إندونيسيا، حيث أشادت (مسوا ريتامي) بدور قيادة المملكة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، وقالت: "ما تقدمه المملكة للحجاج لا نظير له بكل صدق وأمانة، وما يجده الحجاج من خدمات وراحة لا مثيل لها على مستوى العالم، إلى جانب التطور المستمر في مشروعات التوسعة للحرمين الشريفين، وهو ما يدل على اهتمام قيادة المملكة بكل ما يخدم المسلمين ويسهل عليهم أداء نسكهم، وخير دليل على ذلك مبادرة طريق مكة التي أدت إلى وصولنا لأداء الحج بكل يسر وسهولة".من جهته شكر محمد الهام حمدي حكومة خادم الحرمين الشريفين على ما تقدمه من اهتمام لضيوف الرحمن وزوار الحرمين الشريفين، مؤكداً أن تطبيق "مبادرة طريق مكة" كان عملاً مميزًا في سرعة التعامل مع الحاج وراحته، من أجل الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن والمعتمرين وزوار الحرمين الشريفين وتسخير التقنية في سبيل التسهيل عليهم في أداء مناسكهم بكل يسر، داعيًا الله أن يحفظ المملكة وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.وأعرب آسب فؤاد طه عن سعادته بمبادرة طريق مكة، وقال: "سهلت المبادرة الكثير علينا وعلى الحجاج في إنهاء إجراءات السفر من المطار بطريقة منظمة والوصول إلى الأراضي المقدسة دون الحاجة إلى المرور بعمليات أخرى في المملكة حين وصولنا".// انتهى //19:11ت م0191