الرياض 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسشاركت هيئة التراث في فعاليات أسبوع الترميم الذي أُقِيم في جمهورية إيطاليا بتنظيم من وكالة التجارة الإيطالية والجمعية الإيطالية للترميم المعماري والفني والحضري، شارك فيه نخبة من الخبراء المختصين في ترميم التراث الثقافي حول العالم.وركز الحدث الثقافي العالمي على إبراز مواقع الترميم الإستراتيجية في شمال إيطاليا، وتحديداً في (ميلانو، بولونيا، فيرارارا، البندقية)، إضافةً إلى إقامة معرض "فيريرارا" الذي يعد أول معرض تجاري دولي للترميم، إلى جانب تنظيم زيارات الوفود للمواقع التراثية المهمة.وشارك وفد الهيئة في المؤتمر الفني الذي عُقِد أثناء إقامة الفعالية، وقدم عروضاً موجزة عن فرص المشاركة في تنفيذ مشاريع هيئة التراث في مجال التوثيق والدراسات والتصاميم والتنفيذ، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين المملكة ودول العالم في المجالات الثقافية والتراثية ذات العلاقة، بما يعزز من فرص تبادل الخبرات ونقل المعارف المرتبطة بالتاريخ والحضارات الإنسانية.وحرصت هيئة التراث من خلال مشاركتها في الحدث العالمي على إبراز جهود المملكة المرتبطة بترميم التراث العمراني، وأدوارها في حفظ التراث الوطني وصوْنه وحمايته.// انتهى //19:11ت م0192