مكة المكرمة 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسكشفت وزارة الحج والعمرة اليوم عن تسجيل 297,444 طلبًا ضمن القرعة الإلكترونية للمواطنين والمقيمين بإقامة نظامية داخل المملكة لموسم الحج للعام الجاري 1443هـ، منها 62% لفئة الذكور و38% للإناث.وأوضحت في بيان صحفي الوزارة أن إجمالي أعداد الطلبات المكتملة تجاوزت 217 ألف طلب عبر تطبيق "اعتمرنا" والبوابة الإلكترونية لحجاج الداخل، وستُرسَل رسالة (SMS) للمؤهلين اليوم تمهيداً لإتمام السداد خلال مدة 48 ساعة بوسائل الدفع المعتمدة.وشكلت فئة الشباب من 31 - 40 سنة أعلى نسبة من إجمالي الطلبات بواقع 38%، بعدها الفئة العمرية من 21 - 30 سنة بمعدل 23%، ثم الفئة العمرية ما بن 41 - 50 سنة بنسبة 21%، ونسبة 12% للفئة العمرية من 51 سنة إلى ما دون 65 سنة، وكانت الفئة الأقل لمن لم تتجاوز أعمارهم 20 سنة.وأشار معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، على هامش مشاركته في أعمال القرعة الإلكترونية وإعلان المؤهلين من الحجاج، إلى أن النظام الإلكتروني يحدد في عملية الاختيار عدة شروط، أبرزها: ألا يزيد عمر المتقدم عن 65 عاماً ميلادياً، واكتمال التحصين بحسب الحالة في تطبيق "توكلنا".ولفت الانتباه إلى أن أعداد الطلبات المستبعدة شكلت نسبة ضئيلة جداً من إجمالي الطلبات. وتركزت أسباب الاستبعاد في عدم استيفاء المسجلين للشروط أو عدم تطابق المعلومات مع حالة مقدم الطلب، وعدم استيفاء أحد الأفراد ضمن الطلب الواحد لأحد الشروط، موضحاً أنه أُتِيح تعديل الطلبات وأُضِيفت الخدمات خلال مدة التسجيل التي امتدت لعشرة أيام.يذكر أن التحقق من الطلبات المسجلة كافة تم دفعةً واحدة بعد انتهاء المهلة واستيفاء الشروط، دون وجود أسبقية في التسجيل، ويمكن إرسال الاستفسارات والمقترحات كافة عبر البريد الإلكتروني: (care@haj.gov.sa)، أو الرقم الموحد 920002814، بالإضافة لحساب خدمة عملاء وزارة الحج والعمرة على منصة تويتر: (@MOHU_Care).// انتهى //19:12ت م0193