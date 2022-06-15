عرعر 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمقر الكلية التقنية بمدينة عرعر اليوم, حفل تخريج متدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1443 بمختلف التخصصات التقنية والمهنية, والبالغ عددهم 820 متدرباً، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد .وفور وصول سموه عُزف السلام الملكي، بعد ذلك بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم انطلقت مسيرة الخريجين .وهنأ سمو أمير منطقة الحدود الشمالية الخريجين والخريجات من مختلف مراحل برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، متطلعا لمساهمتهم الفعلية ـ بإذن الله ـ في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالجودة والكفاءة المنشودة, في ظل التوجهات نحو الاقتصاد المعرفي واستثمار رأس المال البشري الوطني في جميع الوظائف بالقطاعات المقتصرة على المواطنين، منوها بالدعم والرعاية التي تحظى بها مؤسسات التدريب التقني والمهني من قبل القيادة الرشيدة، مما يستوجب مضاعفة الجهد والتكامل في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مواكبة احتياجات سوق العمل الحالية في مختلف التخصصات التقنية والمهنية، وتفعيل جودة المخرجات ومدى فاعليتها في سوق العمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية .وألقى محافظ المؤسسة كلمة أشار فيها إلى أن حصول المؤسسة على مراتب متقدمة في برامج التدريب التقني على المستوى العالمي، الأمر الذي انعكس على تعزيز الجودة في مخرجاتها والتطور الكبير والملحوظ في تأهيل شباب الوطن لسوق العمل بفضل الله ثم ما أولته حكومتنا الرشيدة - حفظها الله - من اهتمام ودعم لهذا القطاع الحيوي في بناء شباب سعودي مؤهل على أعلى مستوى يساهم في تغطية احتياجات الوطن التقنية والمهنية والفنية .عقب ذلك شاهد الجميع فيلماً مرئياً عن التدريب التقني والمهني وما وصل له من تطور يتوافق مع رؤية المملكة 2030, ثم كرم سموه الخريجين المتدربين من كافة محافظات ومدن المنطقة، والتقطت الصور التذكارية مع سموه بهذه المناسبة .// انتهى //19:14ت م0194