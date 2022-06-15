تونس 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسأجرى الرئيس التونسي قيس سعيد اتصالا هاتفيا مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة .ووفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية اليوم فإنه تم التطرق خلال الاتصال الهاتفي إلى النتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها مع الوفد الإماراتي الذي قام بزيارة إلى تونس يوم أمس.وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن دعم دولة الإمارات لتونس وحرصها على فتح آفاق أوسع وأرحب لمزيد من دفع علاقات التعاون والاستثمار بين البلدين في مختلف المجالات.// انتهى //19:18ت م0195