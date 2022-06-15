جدة 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسعقد الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية، المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لأفغانستان السفير طارق علي بخيت اليوم، اجتماعًا تشاوريًا عبر تقنية الاتصال المرئي مع معالي وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة أحمد بن علي الصايغ، بمشاركة سمو الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الاسلامي.وتمحورت المناقشات خلال هذا اللقاء حول آخر المستجدات التي تشهدها أفغانستان، ومساعي المنظمة لمتابعة تنفيذ القرار الصادر عن الدورة الوزارية الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء المنعقدة في إسلام أباد في ديسمبر 2021 بشأن الوضع في أفغانستان.وأشاد المبعوث الخاص بالدعم الإنساني والتنموي المتواصل منذ عقود، الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الشعب الأفغاني.// انتهى //19:24ت م0196