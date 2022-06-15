عرعر 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني الدكتور أحمد الفهيد, توقيع عقود توظيف 80 متدربًا من خريجي المؤسسة بالمنطقة مع شركة نابورس للحفر "سند" وشركة أرامكو السعودية.وبارك سموه توقيع العقود الوظيفية وإتاحة الفرص للكوادر الوطنية المؤهلة من مخرجات المنشآت التدريبية بالمنطقة للانخراط في سوق العمل من خلال التوظيف المباشر أو التدريب المنتهي بالتوظيف, مثمنا الخطوة الإيجابية من المؤسسة في الحرص على الاستفادة من طاقات شباب الوطن, الذي تؤكد الحكومة الرشيدة عليه من خلال تقديم كل ما ينمي مهاراته وقدراته للدخول في سوق العمل متسلحا بالمهارات التدريبية المناسبة.وأكد أهمية المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل كضرورة ملحّة تفرضها التحولات والتطورات لتحقيق التنمية الشاملة التي تنعكس بشكل أو بآخر في تحسين حياة المواطن بمناحي الحياة كافة, متمنيا لهم التوفيق والنجاح.// انتهى //19:30ت م0197