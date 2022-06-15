الرياض 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسأطلق مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، مبادرة "الإسعافات الأولية للأشخاص ذوي الإعاقة"، التي تهدف إلى تزويد المستفيدين بالمعلومات والمهارات والمعارف الأساسية اللازمة لتقديم المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الحوادث والطوارئ.وتعد هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي في مجالها، حيث ستقدم التدريب المجاني لما يزيد عن 1000 متدرب ومتدربة في 13 منطقة في المملكة خلال السنة الأولى, وذلك من خلال مسارين تدريبيين، الأول: برنامج تدريب المدربين TOT الموجه للمدربين المعتمدين من هيئة الهلال الأحمر السعودي لاعتمادهم للتدريب في هذا البرنامج الحديث, والثاني: برنامج تدريبي عام موجه إلى الممارسين الصحيين والمسعفين وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة, ومعلمي ومعلمات الطلاب ذوي الإعاقة في مختلف المراحل, ومقدمي الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة, والعاملين في مؤسسات التعليم والرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة, والمتطوعين, وأفراد المجتمع والمهتمين.وستغطي البرامج التدريبية العديد من الموضوعات المهمة ذات العلاقة بجانبيها العملي والنظري مثل: مقدمة في الإعاقة, ومهارات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة, والإسعافات الأولية لنوبات الصرع للأشخاص ذوي الإعاقة, والإسعافات الأولية للجروح وحالات النزيف للأشخاص ذوي الإعاقة, والتعامل مع حالات الاختناق للأشخاص ذوي الإعاقة, والإنعاش القلبي الرئوي للأشخاص ذوي الإعاقة, وتقديم المساعدة النفسية الأولية للأشخاص ذوي الإعاقة, وغير ذلك, حيث صُمِّمت هذه المبادرة بعد الاطلاع والتعرف على أفضل الممارسات المطبقة في مجالها في عدد من الدول المتقدمة, مثل الولايات المتحدة الأمريكية, وبريطانيا, وأستراليا, وغيرها.// انتهى //19:38ت م0198