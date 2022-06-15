نجران 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م واسدشّن وكيل إمارة منطقة نجران المكلف الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي اليوم مبادرة "دمك حياة" للتبرع بالدم، بمناسبة اليوم العالمي لتكريم المتبرعين بالدم.وأوضح المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بني هميم أن المبادرة تهدف إلى نشر ثقافة التبرع بالدم ورفع مستوى التبرع لزيادة المخزون الإستراتيجي، من خلال الوصول لأماكن المتبرعين وتعزيز ثقافة التبرع بشكل منتظم، وزيادة الوعي حول أهمية التبرع بالدم تطوعاً وتشجيعاً لأفراد المجتمع على التبرع بالدم لتحفيز المتبرعين وتحسين تجربة المتبرع بشكل مستمر ودائم مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لبنوك الدم بالمملكة.//انتهى//19:40ت م0199